Sözcü Gazetesi'nin haberine jet yalanlama

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Konarı Köyü’nde bulunan Konarı Köy Odası (Goca Oda) sının Atatürk Karargah evi olarak kullanıldığına dair adı geçen gazetede belirtilen bilgi gerçeği yansıtmamaktadır.

İlimizde Atatürk evi ve/veya Atatürk Karargah Evi adıyla anılan evler tespitli ve tescilli evler olup, ilgili evlerin restorasyon ve bakım onarımları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ilimiz Şuhut İlçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Başkomutanlık Meydan Muharebesinin planlandığı Hacıveli Konağı (Atatürk Evi) tescillenmiş, restorasyonlarını müteakip düzenli olarak tadilatları gerçekleştirilmektedir.

Habere konu Konarı Köy Odası (Goca Oda)nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığına dair hiçbir resmi kayıt mevcut değildir. Adı geçen bina özellikleri nedeniyle 06.09.1995 tarih ve 2340 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiş olup, İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce de röleve ve restorasyon projeleri yaptırılmıştır.

Bu çerçevede Valiliğimizce en kısa sürede restorasyon yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.