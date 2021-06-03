Sözcü Gazetesi'nin Esad güzellemesine tepki! 'Siz bu ülkenin değil Türkiye düşmanlarının Sözcüsüsünüz'

Sözcü Gazetesi, çocuk katili Esad'ın koronavirüs aşısı olduğunu haberleştirdi. Haberde, Esad'ın koronavirüs rahatsızlığı geçirdiği hatırlatılırken, aşı olduğu bilgisi verildi. Suriye'deki seçim sonuçlarının da aktarıldığı metinde, Esad, şu ifadelerle güzellendi: "55 yaşındaki Esad, mayıs ayının sonunda yapılan seçimlerde batılı ülkelerin hileli olarak nitelediği sonuçlara rağmen yüzde 95 oy alarak dördüncü kez sandıktan zaferle çıktı."

Sosyal medya kullanıcılarından tepki!

Sosyal medya kullanıcıları zalim Esad'ı güzelleyen Sözcü'ye tepki gösterdi. Aylan bebeğin cansız bedeninin hatırlatıldığı tepki mesajlarından birisinde şu ifadeler kullanıldı:

"Masum çocukların cansız bedenleri kıyılara vururken Esed’e katil diyemeyenler, bir aşı üzerinden Esed’i masumiyet abidesi haline getirmeye çalışıyor. Siz bu ülkenin değil Türkiye düşmanlarının Sözcüsüsünüz."



