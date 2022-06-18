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Siyaset Söz bugün baklayı ağzımızdan çıkartmayacağız! Davutoğlu’nun seçmen ile diyaloğu
Siyaset

Söz bugün baklayı ağzımızdan çıkartmayacağız! Davutoğlu’nun seçmen ile diyaloğu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bugün söz: Baklayı ağzımızdan çıkartmayacağız!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-06-18 11:47:00 -
Söz bugün baklayı ağzımızdan çıkartmayacağız! Davutoğlu’nun seçmen ile diyaloğu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tepki çeken söylemlerini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti dönemindeki tüm icraatları Erdoğan'ın talimatıyla yaptığını söyleyen Davutoğlu'na, "O zaman sen ne iş yaptın?" diye sordu.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Sert kelimeler kullanınca, “Canım düne kadar AK Parti’de olan bu isimlere, bu kadar ağır ifadeler kullanılması doğru mu?” diyorlar..

Yanlış yapılmasına vicdanımız elvermeyip, itiraz ettiğimizde..

“Tek doğru Ak Parti’de mi?” diyerek, akıl veriyorlar..

Aklımızla alay edecek derecede çelişkilere imza atılmasına isyan ettiğimizde, “Olayları bu kadar önemsemeye gerek yok, dünya hayatı bu!” diyor, bizi sakinleştirmeye çalışıyorlar..

O halde..

Biz de bugün, biraz sakin olmaya çalışalım..

Kızmadan, sinirlenmeden, sert kelimeler kullanmaya kalkışmadan yazıya başlayalım..

Bakalım sonunu da aynı sakinlikte getirebilecek miyiz, en azından denemiş olalım..

28 Ağustos 2014’den 22 Mayıs 2016 tarihine kadar, yaklaşık 21 ay başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu’nun Anadolu gezileri kapsamında son ziyaret ettiği Kadirli’de seçmenlerle yaptığı bir diyaloğu size aktarayım..

Soruluyor sayın (Yazıyı nezaket sözcükleri ile doldurmak istemem ama. Kibar olacağız, dedik bir defa) Davutoğlu’na:

“Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?”

Sayın Davutoğlu şöyle cevaplıyor, bu soruyu:

“Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız.”

Bir gazeteci olarak, merak ediyorum, bu cevap, başbakanlık yapmış bir kişinin cevabı olarak kayıtlara geçecek nitelikte mi?

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