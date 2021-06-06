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Dünya Soyunarak barı birbirine katan ahlaksız kadın, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi
Dünya

Soyunarak barı birbirine katan ahlaksız kadın, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi

ABD'de bar sahibi ile bir problemi olduğu iddia edilen kadının kendini kaybettiği anlar, kamera ile kayıt altına alınırken, polis ekipleri en sonunda kadını şok tabancası ile etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:10:00 -
Soyunarak barı birbirine katan ahlaksız kadın, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi

ABD'de 53 yaşındaki Tina Kindred isimli bir kadın, girdiği barı birbirine kattı. Girdiği barı neredeyse yıkan, eşyaları yerlere atan kadın, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şok tabancasıyla vurulup gözaltına alındı. Polis, kadının şoke eden o görüntülerini yayınladı.

Ülkeyi karıştıran görüntülerde kadının barın tepesinde çırılçıplak durduğu, şişeleri teker teker yere attığı, polis memurlarının yanına yaklaşmaya çalıştığında ise onlara şişe fırlattığı görülüyor.

Şok tabancasıyla vuruldu

Kindred, ortalığı dağıttıktan sonra bardan çıkıyor. Bu esnada bir memura yaklaşınca polis memuru onu şok tabancasıyla vuruyor. Ocala-News'un aktardığına göre 53 yaşındaki Kindred, biri polis memuru olmak üzere en az üç şişe fırlattı.

Elleri kelepçelenen kadın, polis merkezine nakledilmeden önce bir sağlık merkezine götürüldü. Kadının kanında herhangi bir narkotik madde bulunmadığı belirtildi.

Bar sahibiyle sorunu olduğu iddia ediliyor

Kadının mekanın sahibiyle kişisel problemleri yüzünden bu mekanı hedef aldığı iddia edildi. Kesin miktar bilinmemekle birlikte Kindred'in mekana binlerce dolar zarar verdiği tahmin ediliyor.

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Yorumlar

İ. Keskin

Yav bu haber de pek mõhim(!). Allah işinizi rast getirsin. Bu neyin haberidir sayín Akit gazetesi.
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Putsavar

Yaşa mustafa kamal paşa yaşa
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