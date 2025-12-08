  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye dünya lideri oldu: İhracat 1 milyar dolara yaklaştı!

Kiliseden cezaevine… Fırfırlı Camii’nin tarihi yolculuğu

Yeni görev gücü kuruldu! Ölüm filosundaki kamikaze İHA’lar yağmur gibi yağıyor

5 asırlık gizem çözüldü! Amerika Kıtası’nı gösteren ilk harita, “Vay üçkağıtçı Kolomb vay” dedirtti

Faydasını duyunca çok şaşıracaksınız! Her sabah elma yiyerek güne başlamak bakın neye sebep oluyor

CHP yüzünden kafayı yediler

Eyüp'ten keşfi sonrası olanlara bak! Ahmed Kutucu gidiyor Maestro geliyor: Galatasaray'ın takas planı

TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş, babası gibi yüksekten uçtu: Tutmayın küçük(!) enişteyi
Spor
6
Yeniakit Publisher
TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Spor gündemi sert bir polemikle çalkalanıyor! Ünlü yorumcu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u Fenerbahçe camiasına saygısızlık yapmakla suçlayarak adeta ateş püskürdü. Canlı yayında “Ona merhaba demem” sözleriyle rest çeken Çilingiroğlu’nun çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmanın fitilini ateşleyen o sert ifadeler spor dünyasında geniş yankı buldu.

#1
Foto - TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Süper Lig’de tansiyon yüksek seyrederken, saha dışı tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Açık sözlülüğüyle tanınan Kaya Çilingiroğlu, konuk olduğu televizyon programında oklarını Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a çevirdi. Çilingiroğlu, Buruk’un rakip takımlara ve taraftarlara yönelik tavrını sert ifadelerle eleştirerek gündemin merkezine oturdu.

#2
Foto - TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Kaya Çilingiroğlu, Okan Buruk'un davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak çok sert eleştirilerde bulundu. Başarılı teknik adamın sadece kendi takımına odaklanmak yerine rakip camiaları hedef aldığını savunan Çilingiroğlu, özellikle Fenerbahçe ile yaşanan gerilimlere değindi.

#3
Foto - TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Çilingiroğlu açıklamasında, "Okan Buruk rakip camialara da saygısızlık yapıyor! O gün canını zor kurtarmışsa, bütün Fenerbahçe camiasına küfür ediyor. Ne yaptı Fenerbahçe taraftarı sana?" diyerek Buruk'un tavrını eleştirdi.

#4
Foto - TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Eleştirilerinin dozunu artıran ünlü yorumcu, Okan Buruk ile olan kişisel ilişkisine de son noktayı koyduğunu açıkladı. Buruk'un bu tavırları nedeniyle kendisine mesafe koyduğunu belirten Çilingiroğlu, "Ben Okan Buruk’a merhaba demem, selam vermem!" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - TRT canlı yayınında tek tek sıraladı... Kaya Çilingiroğlu’ndan Okan Buruk’a ağır sözler! 'Merhaba demem...'

Kaya Çilingiroğlu'nun bu sert çıkışı, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinde geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yol yapımına pideci engeli
Aktüel

Yol yapımına pideci engeli

Antalya'da pideci dükkanını boşaltmayınca çalışmalar durdu. Çalışmaların devam etmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının pideci hakkında..
'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş
Dünya

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Al Arabiya Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada pay..
Dağlıca-Aktütün basıldığında horul horul uyuyor muydun, polis amca?
Gündem

Dağlıca-Aktütün basıldığında horul horul uyuyor muydun, polis amca?

Ali Karahasanoğlu, bir trafik polisinin sözlerinden hareketle muhalefetin terör politikalarındaki çelişkileri keskin bir üslupla gündeme taş..
Uzakdoğu’da gergin saatler! Kontrol radarı kilitlendi Eller tetikte
Gündem

Uzakdoğu’da gergin saatler! Kontrol radarı kilitlendi Eller tetikte

Japonya ile Çin arasında gergin saatler yaşanıyor. Japonya Savunma Bakanı, Çin savaş uçaklarının Japon uçaklarına ateş kontrol radarı kilitl..
Kafayı çekenler artık güvenlik sorunu! Ha PKK terörü ha ayyaş terörü
Gündem

Kafayı çekenler artık güvenlik sorunu! Ha PKK terörü ha ayyaş terörü

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs yoldan geçenlere saldırarak terör estirdi! O anlar kamerada
Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor
Dünya

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

Avrupa savunma sanayiinde insansız sistemlere artan ilgi ve değişen ittifaklar kapsamında, iSaab ve Airbus’ın insansız savaş uçağı teknoloji..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23