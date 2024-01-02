  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Soykırımda son bilanço!
Gündem

Soykırımda son bilanço!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 15:27:00 -
Soykırımda son bilanço!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185’e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 88. günde devam ederken, can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiği, 338 kişinin yaralandığı duyuruldu.

57 bin 35 yaralı!

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralı sayısının ise 57 bin 35'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze planı ifşa oldu
İsrail'in Gazze planı ifşa oldu

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze planı ifşa oldu

Yüz binler Galata'dan dünyaya haykırdı: Gazze yalnız şehidler sahipsiz değil
Yüz binler Galata'dan dünyaya haykırdı: Gazze yalnız şehidler sahipsiz değil

Gündem

Yüz binler Galata'dan dünyaya haykırdı: Gazze yalnız şehidler sahipsiz değil

Gazzeliler ezan sesine hasret
Gazzeliler ezan sesine hasret

Dünya

Gazzeliler ezan sesine hasret

İDDEF’ten ‘Gazze Ol’ Çağrısı
İDDEF’ten ‘Gazze Ol’ Çağrısı

Aktüel

İDDEF’ten ‘Gazze Ol’ Çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23