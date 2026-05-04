Soykırımcı İsrail durmuyor: Lübnan'da can pazarı! Ölü sayısı artıyor

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan topraklarına yönelik sürdürdüğü barbarca saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte yaşanan 17 yeni can kaybıyla birlikte toplam ölü sayısı 2 bin 696’ya ulaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 696'ya, yaralı sayısı 8 bin 264'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dün açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 679 kişinin öldüğünü bildirmişti.

KATİL İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.