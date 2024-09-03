Soykırım 333 gündür sürüyor! Uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, işgalci İsrail'in Gazzeli masumlara yönelik 333 gündür sürdürdüğü soykırıma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gazze’de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. 333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti. İşgalci İsrail güçleri, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırıyor; bölgede yaşanan ağır insanlık dramını belgelemek için çalışan gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alıyor.

Gazze'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum siviller temiz suya, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişim imkânı bulamıyor. Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor.

Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerekmektedir.

Bu trajediyi durdurmak ve çocukların güvenliğini sağlamak için hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor.

Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz.”