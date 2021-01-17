Şov programını bile siyasete alet ettiler! Elitler rahatsız oldu
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Şov adlı programa katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent, Cumhuriyet Gazetesi'nin hedefinde.
‘İbo Show’ adlı programın bu hafta yayınlanan yeni bölümünde; Haluk Levent, Ender Balkır, Hüseyin Turan ve Sebahat Akkiraz’ı konuk etti.
Sanatçıları hedef gösterdiler
Cumhuriyet Gazetesi, İbrahim Tatlıses'in Başkan Erdoğan'ı desteklemesini gerekçe gösterip, sanatçılar üzerinden kirli bir mahalle baskısı kurmaya çalışması ve sanatçıları hedef göstermesi büyük tepkiyle karşılandı.
2014 yerel seçimlerinde HDP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olan Pınar Aydınlar'ın nefret söylemi;