THY- Euroleague
0553 313 94 23

Southampton'da teknik direktör Hughes ile yollar ayrıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:58
Southampton'da teknik direktör Hughes ile yollar ayrıldı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da teknik direktör Mark Hughes'ün görevine son verildi.

Bu sezon 14 maçta topladığı 9 puanla Premier Lig'in 18. sırasında yer alan Southampton'ın teknik direktörü Hughes, 8,5 ay görevde kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Galli teknik adam ve yardımcılarıyla yollar ayrıldı.

Hughes, geçen sezon Stoke City'den ayrıldıktan 2 ay sonra mart ortasında başına geçtiği Southampton'ın kümede kalmasını sağlamıştı.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:58
  1. Futbol
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Mark Hughes
  4. Southampton

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma direğine takıldı
    1. Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma..
    2. Eski Galatasaraylı futbolculardan..
    3. İstanbul'da 48 suikast silahı ele..
    4. AK Partili vekilin kardeşi ölü bulundu
    5. "Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi..
    6. Cezayir'de Suudi Veliaht Bin Selman'ı..
    7. Mısır Kıpti Kilisesinden Suudi..
    8. İsrailli oyun şirketi Playtika, Alman..
    9. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    10. İran Meclis Başkanı Laricani'den..
    11. Enflasyon zirveden düşüşe geçti
    12. Bakanlıktan engellilere gündüzlü bakım..
    13. HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık..
    14. Gazze'de "İsrail adına casusluktan" 6..
    15. İstanbul'da çok sayıda suikast silahı..
    16. Semt pazarında yankesici arbedesi
    17. Galatasaray, Keçiörengücü maçı..
    18. Ürdün "Uluslararası Kudüs'e Destek..
    19. İsrail ile işbirliği yaptılar! Mahkeme..
    20. VakıfBank, mobil bankacılık..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...