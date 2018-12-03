Southampton'da teknik direktör Hughes ile yollar ayrıldı





ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da teknik direktör Mark Hughes'ün görevine son verildi.

Bu sezon 14 maçta topladığı 9 puanla Premier Lig'in 18. sırasında yer alan Southampton'ın teknik direktörü Hughes, 8,5 ay görevde kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Galli teknik adam ve yardımcılarıyla yollar ayrıldı.

Hughes, geçen sezon Stoke City'den ayrıldıktan 2 ay sonra mart ortasında başına geçtiği Southampton'ın kümede kalmasını sağlamıştı.



