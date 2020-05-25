Şota önerdi Trabzonspor transfer ediyor! İşte o isim
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan Şota Arveladze bordo mavili ekibe Jaloliddin Masharipov ismini önerdiği ortaya çıktı.
Transferde hız kesmeyen bordo-mavililerde bomba bir isim daha gündeme geldi.
Şota önerdi Trabzonspor transfer ediyor
Trabzonspor'a gündeme gelen ismi ise Fırtına'da hem futbolcu hemde teknik direktör olarak görev yapan Şota önerdi.
Şota Arveladze, Trabzonspor'a Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncu Jaloliddin Masharipov'u önerdi. Karadenizgazete'nin haberine göre; Trabzonspor'la bağlarını hiç koparmayan Şota Arveladze dostları aracılığıyla yönetime Jaloliddin Masharipov ismini iletti. Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.