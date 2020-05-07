Sosyal yardım 3. Faz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3. faz pandemi sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurunun nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı ise merak konusu. Peki pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, kimler alacak? İşte 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sorgulama ekranı...

Sosyal yardım ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek kısmında başvurular gerçekleştiriliyor.Başvurular T.C kimlik numarısının son haneisine göre belirlenen günlerde yapılıyor.Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilir.

Sosyal yardım parası kimlere verilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında,

halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

Sosyal yardım başvuru sonuçları için tıklayınız