Sosyal ve ekonomik destek (SED) yardımı nedir, nasıl alınır, kimler alır?

Sosyal ve ekonomik destek (SED) desteği nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın birçok sosyal hizmet sunduğunu, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti. Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir.

SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz" dedi.

SED yardımını kimler alır?

Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması

Ailede çalışan bireyin ya da çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması

Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…)

Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması

Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.

SED başvurusu için istenen evraklar, belgeler neler?

Yukarıdaki kriterleri karşılayanların SED başvurusu için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi

Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh

Ailede engelli varsa engelli raporu

Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge

Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi

Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi

Mal Beyanı gösterir belge

Çocukların güncel öğrenci belgeleri

Kira sözleşmesi fotokopisi

İş göremezlik raporu

Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı

SED yardımı ne kadar süreyle verilir?

Sosyal ve ekonomik destek aylık düzenli olarak sunulabileceği gibi “Geçici Ekonomik Destek” adı altında tek seferlik olarak da sunulabilir. SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından belirlenir. Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.

Sosyal ekonomik destek-SED yardımı ne kadar?

Bakım Tedbirli 18 yaş: 873,42 Lira

Okul Öncesi Dönemde Olan ya da Okula Gitmeyen Çocuk için: 1.092,4 Lira

İlköğretime (1.sınıf/8.sınıf) Giden Çocuk için: 1.638,6 Lira

Ortaöğretime (9.sınıf/12.sınıf) Giden Çocuk için: 1.747,84 Lira

Yüksek Öğretime Giden Çocuk için: 1.966,32 Lira

Geçici Ekonomik Destek 1.Kat: 2.184,8 Lira

Geçici Ekonomik Destek 2.Kat: 4.369,6 Lira

Geçici Ekonomik Destek 3.Kat: 6.554,4 Lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

SED yardımı ne zaman, hangi durumlarda kesilir?

Ailenin ilk görüşme sırasında verdiği bilgiler ile kontroller sırasındaki durumun çelişmesi, dosya başlangıcında belirtilen ikamet adresinden taşınması ve bilgi vermemesi, sosyal ekonomik düzeyinin gelişme göstermesi veya çocukların okula devam etmemesi durumunda yardımda kesinti yaşanır.