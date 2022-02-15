Sosyal ve ekonomik destek (SED) yardımı nedir, nasıl alınır, kimler alır?
SED yardımı nedir, nasıl alınır? SED ödemesi kimlere verilir, başvuru şartları neler? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED); temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir. Peki kimler SED yardımından yararlanır? SED yardımı için istenilen evraklar neler? SED yardımı ne kadar süreyle alınır? SED yardımı ne kadar?
Sosyal ve ekonomik destek (SED) desteği nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın birçok sosyal hizmet sunduğunu, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti. Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir.
SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz" dedi.
SED yardımını kimler alır?
Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması
Ailede çalışan bireyin ya da çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması
Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…)
Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması
Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.
SED başvurusu için istenen evraklar, belgeler neler?
Yukarıdaki kriterleri karşılayanların SED başvurusu için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:
Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi
Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh
Ailede engelli varsa engelli raporu
Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge
Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi
Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi
Mal Beyanı gösterir belge
Çocukların güncel öğrenci belgeleri
Kira sözleşmesi fotokopisi
İş göremezlik raporu
Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı
SED yardımı ne kadar süreyle verilir?
Sosyal ve ekonomik destek aylık düzenli olarak sunulabileceği gibi “Geçici Ekonomik Destek” adı altında tek seferlik olarak da sunulabilir. SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından belirlenir. Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.
Sosyal ekonomik destek-SED yardımı ne kadar?
Bakım Tedbirli 18 yaş: 873,42 Lira
Okul Öncesi Dönemde Olan ya da Okula Gitmeyen Çocuk için: 1.092,4 Lira
İlköğretime (1.sınıf/8.sınıf) Giden Çocuk için: 1.638,6 Lira
Ortaöğretime (9.sınıf/12.sınıf) Giden Çocuk için: 1.747,84 Lira
Yüksek Öğretime Giden Çocuk için: 1.966,32 Lira
Geçici Ekonomik Destek 1.Kat: 2.184,8 Lira
Geçici Ekonomik Destek 2.Kat: 4.369,6 Lira
Geçici Ekonomik Destek 3.Kat: 6.554,4 Lira
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını, geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya yükseltildiğini hatırlattı.
SED yardımı ne zaman, hangi durumlarda kesilir?
Ailenin ilk görüşme sırasında verdiği bilgiler ile kontroller sırasındaki durumun çelişmesi, dosya başlangıcında belirtilen ikamet adresinden taşınması ve bilgi vermemesi, sosyal ekonomik düzeyinin gelişme göstermesi veya çocukların okula devam etmemesi durumunda yardımda kesinti yaşanır.