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Aktüel Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı
Aktüel

Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:12:01 -
Sosyal mesafeye uymayan Edirnelileri polis sık sık uyardı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis, PTT önünde oluşan sırada fiziki mesafe kuralını ihlal edenlere sık sık uyarıda bulundu.

Edirnelilerin kentin genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduğu gözlenirken, ara ara işlem yaptırmak için beklenen alanlarda özellikle sosyal mesafe kuralı ihlalleri gerçekleşiyor.

Saraçlar Caddesi'ndeki Edirne PTT Başmüdürlüğü önünde işlem yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İçeriye kurallar çerçevesinde alınan vatandaşlardan dışarda kalan yaklaşık 30 kişi, tek sıra halinde beklemeye başladı.

Bekleme sırasında zaman zaman sosyal mesafe kuralı unutuldu. Caddede devriye gezen polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.


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