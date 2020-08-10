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Ekonomi

Sosyal medyayı sallayan analiz! "Türkiye bu şartlara uyarsa dolar düşer tek düşman kalmaz razı mısınız?"

Bölgesel ve küresel çapta hızla büyüyen Türkiye'yi engellemek için ekonomik saldırılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyada yapılan analiz büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:18:00 - 2020-08-10 17:30:16
Sosyal medyayı sallayan analiz! "Türkiye bu şartlara uyarsa dolar düşer tek düşman kalmaz razı mısınız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline gelmesi belli kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

E-muhtıra, Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gibi bir çok kirli hamlelerle Türkiye'yi engellemek isteyenler, son dönemlerde "ekonomi silahı"nı kullanıyor.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan saldırılar da aynı kesimin kirli planlarının birer parçası..

Sosyal medyada dikkat çeken analiz

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarla ilgili sosyal medyada yapılan analiz dikkat çekti. 

 

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Yorumlar

İşsiz

Hezeyana kapılmış.
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Doğan Miraç

Bunları yaparsak eski yokluk günleri başlar, 1 dolar 1 kuruş olsa ne yazar... Razı olanın da memlekette işi olmaz...
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