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Sosyal medyadan terör propagandası yapan öğretmene gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen öğretmen, gözaltına alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:34
Sosyal medyadan terör propagandası yapan öğretmene gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen M.M. gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, bir okulda Suriyeli öğrencilere Türkçe dersi veren M.M.’nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. M.M. sorgulanmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:34
  1. Şanlıurfa
  2. Birecik
  3. Terör propagandası
  4. gözaltı
  5. Terörle Mücadele

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