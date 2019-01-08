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'Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı'na 2 gözaltı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ocak 2019 Salı 18:17
'Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı'na 2 gözaltı

İzmit'te, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhşa yönlendirilen Özbekistan uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi. 

Sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bu hesapları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrası fuhşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A. (36) ile müşteri gibi iletişime geçen polis, Ayazma Mahallesi'nde evde buluştu. Yapılan fuhuş pazarlığının ardından baskın düzenleyen polis ekipleri, evdeki İ.A. ve M.K. (43) isimli kadın ile fuhşa yönlendirilen Özbekistan uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden fuhşa yönlendirilen Özbek 2 kadın, sınır dışı edildi, İ.A. ve M.K. ise adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:17
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. Sosyal medyadan fuhuş pazarlığı
  4. fuhuş operasyonu
  5. gözaltı

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 dk önce
    bunları içeri tıkarlar. hırsızları uyuşturucu çetelerini arka kapıdan salarlar. işte tc adaleşi yaşasın adaleş kalkınma partişi şiiiiiiiiiiiii

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