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Sosyal medyadaki erişim sorununun nedeni belli oldu!

Ağ yönetimi şirketi Netscout, birçok kullanıcının yaşadığı Facebook erişim sorununun, Sınır Geçit Protokolü’ndeki (Border Gateway Protocol / BGP) bir hatadan olduğunu belirtti.

14 Mart 2019 Perşembe 14:53
Sosyal medyadaki erişim sorununun nedeni belli oldu!

Ağ yönetimi şirketi Netscout, Avrupa ve Kuzey Amerika’da birçok kullanıcının yaşadığı Facebook erişim sorununun, Sınır Geçit Protokolü’ndeki (Border Gateway Protocol / BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

İnterneti oluşturan ağlar arasındaki trafiği yöneten BGP’nin internetin farklı ağlarını yönlendirmesi sebebiyle küresel olarak problemlere yol açabileceği belirtildi.

Facebook’a benzer olarak Google’da geçen yıl oluşan BGP sorunu, birçok kullanıcının arama yapma ve diğer hizmetleri kullanmalarını engellemişti.

Uygulamaya ilişkin şikayetlerin devam etmesinin ardından Facebook hisseleri kapanış sonrasında yüzde 1.30 düştü.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:10
  1. sosyal medya
  2. Facebook
  3. Twitter
  4. WhatsApp
  5. Netscout
  6. internet

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