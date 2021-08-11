Sosyal medyadaki algı operasyonuna valilikten yalanlama
Sosyal medyada yapılan "hidroelektrik santralinin (HES) patladı" yönündeki algıya Kastamonu Valiliği'nden yalanma geldi.
Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi.
Sosyal medyada her durumdan fırsat çıkarmaya çalışan provokatörler, ilçede bulunan "hidroelektrik santralinin (HES) patladı" algısını oluşturmaya çalıştı.
Kastamonu Valiliği'nden yalanlama
Kastamonu Valiliği'nden sosyal medyada yapılan algı operasyonunu yalanladı.
Yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği kaydedildi.