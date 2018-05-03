Sosyal medyada Ali Koç fırtınası!

Fenerbahçe’de heyecanla beklenen seçimli genel kurul için adaylar her ortamda çalışmalarını yürütüyor.

Sosyal medyada Ali Koç, Aziz Yıldırım’a ciddi bir fark atmış durumda.

Koç’un seçim için kurduğu ‘Fenerbahçeliyiz’ platformu, Twitter’da 130 bin takipçiye ulaştı.

Başkan Yıldırım’ın seçim sloganı olan ‘Ruhumuz Bir’ adıyla açılan Twitter sayfasının ise takipçi sayısı 10 bin barajını aşabildi. (Fanatik)