  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sosyal medya teröristi 24 kişiye gözaltı
Aktüel

Sosyal medya teröristi 24 kişiye gözaltı

Sosyal medyada “İsimsizler Hareketı ” adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümetı yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatıf paylaşımlar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakarette bulundukları belirlenen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:18:00 -
Sosyal medya teröristi 24 kişiye gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada “İsimsizler Hareketı ” adı altında örgütlenen grubun, yaptığı provokatıf paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümetı yıpratmaya çalıştıklarını belirledi.

24 şüpheliye gözaltı

Araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu’nun yaptığı, etiket (hashtag) faaliyetlerini ise DHKP-C’ye üye olmak suçundan aranan avukat Tamer Doğan’ın sürdürdüğü tespit edildi. 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İstanbul’da 18, Balıkesir’de 2, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ’da ise birer olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 10’unun yurt dışında olduğu belirlenirken, aralarında Tamer Doğan’ın da olduğu fi rarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan'a özendi! Müptezel Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfür
Gündem

Yunan'a özendi! Müptezel Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfür

Şarkılarında gençleri zehirleyen ahlaksız rapçi Ezhel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili küstah ve ağır ifadeler kullandı. Ezhel’in ska..
Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler
Ekonomi

Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler

Avrupa'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İngiliz turistler sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Turistler..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı