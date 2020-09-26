Sosyal medya teröristi 24 kişiye gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada “İsimsizler Hareketı ” adı altında örgütlenen grubun, yaptığı provokatıf paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümetı yıpratmaya çalıştıklarını belirledi.

24 şüpheliye gözaltı

Araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu’nun yaptığı, etiket (hashtag) faaliyetlerini ise DHKP-C’ye üye olmak suçundan aranan avukat Tamer Doğan’ın sürdürdüğü tespit edildi. 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İstanbul’da 18, Balıkesir’de 2, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ’da ise birer olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 10’unun yurt dışında olduğu belirlenirken, aralarında Tamer Doğan’ın da olduğu fi rarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.