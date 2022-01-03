Sosyal medya maymunlarında babaya da saygı yok!

Sözde fenomenler daha çok beğeni almak uğruna çektikleri videolarda babalarını sosyal medyada rezil ediyorlar. Babalarına ağır şakalar yapıp, saygısızlığın dibine vuran kendini bilmezlere tepki yağdı.

Dinden bihaber gençler yetişiyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Bir-SenGenel Başkanı Hasan Türüt, gençlerin iyi bir ahlaka sahip olması için çocuk yaşta din eğitimi verilmesinin önemine vurgu yaparak , şunları dile getirdi: “4-6 yaş arasındaki çocuklara gerekli din eğitimi verilmediği için nesillerimiz bozulmaya yüz tuttu. Baba bir evin direğidir. Yeni nesil ne yazık ki teknoloji geliştikçe kendi öz benliğini unutur oldu. Büyüğe saygı kalmadı. Ahlaki değerlerini kaybetmeye başladılar. Batı hayranlığı devam etmekte. İslam’ın varlığından bihaber gençler yetişiyor. Gençlerimizin bu hale gelmesinde bizlerin de büyük hataları var. Çocuklarımızı eğitmenin en büyük yolu İslam fıtratıdır. İslami eğitim olmadan bu insanların annesini, babasını, büyüğünü tanıması mümkün değildir.

Ağaç yaşken eğilir

Bu yüzden çocuklarımızı küçük yaştan din ile tanıştırmalıyız. Günümüz çocukları anne rahmine düşer düşmez telefonla tanışıyorlar. Anne ve babalar çocuklarına doğar doğmaz bir telefon veriyor. Bu yanlıştır. Telefonlar günümüzün bakıcıları haline geldi. Bunu yapmak yerine onlara İslam’ı anlatsak, Kur’an okumayı öğrenmelerini sağlasak, gençlerimiz bu hale gelmez.”

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin de şunları ifade etti:

Telefon yerine kitap verelim

“Gençlerin videolarına baktığımız zaman neslimizin nasıl büyük bir dezenformasyon geçirdiğini görebiliyoruz. Ailelerin yetiştirme tarzında da büyük değişimler var. Eskiden anne ve babalar çocuklarına dini öğretirken, Kur’an okumaya teşvik ederken şimdi ki anne ve babalar hemen çocuklarına telefon verip bir kenara bırakıyorlar çocuklarını. Bu durum aile içerisindeki sevgi, saygı, büyük, küçük kavramlarını yok ediyor. Kapitalizm insanları her geçen gün biraz daha zehirliyor. Çocuklarımıza gerekli din eğitimin verilememesinden kaynaklı da bu tür sorunlar boy göstermeye başladı. Bunun tek çaresi küçük yaştan itibaren çocuklarımızı din ile tanıştırmak. Telefon vermek yerine ellerine kitap vermek onlara yapılacak en güzel iyiliktir.”