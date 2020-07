Sosyal medya düzenlemesinde neler var? Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler?

Sosyal medya cezaları. Artık her isteyen istediği gibi sosyal medya mecralarında at koşturamayacak. Hem sosyal medya platformu hem de kullanıcılar bundan böyle istifa ve karalama amaçlı kara propaganda amaçlı her yazılan ve her söylenen ifadelerden sorumlu olacak. Kişilik haklarına saldırı niteliğindeki erişimin engellenmesi en geç 4 saat içinde yerine getirilecek. Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesini gerektirecek içeriklere yönelik başvurulara sosyal medya platformu 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verecek. Peki Sosyal medya düzenlemesi maddeleri neler? İşte Sosyal medya düzenlemesi maddeleri..