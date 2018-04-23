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Sosa'nın maliyeti Trabzon'un belini büktü

Ekonomik anlamda zor dönemlerden geçen Trabzonspor'da yıldız oyuncu Jose Sosa'nın maliyeti takımı zor duruma sokuyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:47
Sosa'nın maliyeti Trabzon'un belini büktü

Geçen sezon başı Jose Sosa'yı 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer eden, bu bedelin bir kısmını sezon başı, kalanı ise devre arası sonrası ödemeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün, ödemeleri yapamadığı ortaya çıktı. 

Eski yönetim tarafından yapılmayan ödemeler sonrasında Milan, Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti. "Avrupa kupalarından men" cezası gelebileceği iddiaları için Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an yeni bir yasak yok ama yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" yorumunu yaptı.

SOSA'NIN MALİYETİ NE KADAR?

Trabzonspor, Sosa için Milan'a önce 1 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödedi, akabinde 3 milyon 400 bin Euro daha ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandı. 2017-2018 sezonunun ilk devresi için 1 milyon 620 bin Euro kazanan Sosa, ikinci yarı için de aynı ücreti alacak.

Sosa'nın 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin, 2019-2020 sezonu için de 3 milyon 240 bin garanti ücret ödemeleri bulunuyor. Sosa'nın toplam maliyeti 14 milyon 550 bin Euro'yu (yaklaşık 73 milyon TL) buluyor. (Sabah)

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:47
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