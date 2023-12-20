  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'ndan, Akşener'e Mansur'lu gönderme: Ben o defteri kapattım

Erdoğan ve Bahçeli kararını verdi! Cumhur İttifakı'nın o ismin karşısına çıkaracağı aday belli oldu

İYİ Parti’ye operasyon çeken kişi belli oldu! Bunların ciğerini bilen isim “Kesin bilgi” diyerek açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! İşte AK Parti’nin İstanbul adayı

Yok böyle sahtekarlık! Sözcü gazetesi 5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynayıp dezenformasyon yapmış

Fatih Erbakan o rakama tepki gösterdi! Yeniden Refah'ın son asgari ücret teklifini ilan etti

2024 Emekli Zammında Son Tahminler! Emekli zammı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş “Akşener’e bir kırgınlığınız var mı?” sorusuna böyle cevap verdi “O konulara girmeyelim”

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti'den aldıkları teklifin ne olduğunu ilk kez açıkladı

Meteoroloji tarih verip uyardı: Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak
Gündem Sorun varsa, çözüm de var: 100 bin kişi faydalanacak
Gündem

Sorun varsa, çözüm de var: 100 bin kişi faydalanacak

Yeniakit Publisher
2023-12-20 17:11:00 -
Sorun varsa, çözüm de var: 100 bin kişi faydalanacak

Ümraniye’de 100 bin kişinin faydalanacağı projenin temeli atıldı.

 

Ümraniye’de meydan projesi ile zemin altı katlı otopark projesinin tanıtımı Başkan İsmet Yıldırım tarafından yapıldı. Başkan Yıldırım, ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa çözüm getireceğini ifade etti.

Ümraniye Belediyesi, 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve camii projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Lansman gününde, projenin detaylarını basına aktaran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.

17 bin 943 metrekare proje alanından oluşan ‘Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi’nde 3 bodrum kat ve zemin kattan oluşan otoparkta toplam 355 adet araç kapasitesi olacağı ifade edildi. Oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonunda projede yer alacağı belirtildi. Günlük ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa da çözüm getirmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23