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Soru sordu diye 72 yaşındaki adamı döverek öldürdü!

Antalya'nın Kemer ilçesinde motosiklet sürücüsüyle kavga eden bir şahıs, kendisine kavganın nedenini soran 72 yaşındaki yaşlı adamı döverek öldürdü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:59
Soru sordu diye 72 yaşındaki adamı döverek öldürdü!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, durdurduğu motosikletliye saldıran Özgür Ş. (36), kavgayı görünce gelen sitenin bahçıvanı Ali Osman Kayan'ı(72) da darbetti. Kayan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu iddia edilen Özgür Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde, Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Özgür Ş., Kemer Belediyesi'nde çalışan Nihat Gökkılıç'ı (49) motosikletiyle ilerlerken durdurdu.

Özgür Ş., bir anda Nihat Gökkılıç'a saldırdı. Bir süre Özgür Ş. tarafından darbedilen Gökkılıç, elinden kurtulup, olay yerinden kaçtı. Bu sırada, olayı gören site bahçıvanı Ali Osman Kayan, Özgür Ş.'nin yanına gidip, kavganın nedenini sordu. Özgür Ş., bir anda Kayan'a yumruk attı. Kayan sitenin önündeki su kanalına yüzüstü düştü. Özgür Ş. bu sırada Ali Osman Kayan'ı yerde tekmeledi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen jandarma, Özgür Ş.'yi gözaltına aldı. Kayan'ı da su kanalından çıkaran ekipler, yaptıkları kontrolde kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yaklaşık yarım saat kalp masajı ve suni solunum yapılan Ali Osman Kayan'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Kayan, ambulansla Antalya'daki hastaneye gönderildi. Tedaviye alınan Kayan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali Osman Kayan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın gözaltına aldığı Özgür Ş.'nin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Özgür Ş.'nin yumrukladığı Nihat Gökkılıç ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Vücudunda ve yüzünden morluklar olduğu tespit edilen Nihat Gökkılıç, tedavisinin ardından jandarmaya giderek Özgür Ş. hakkında şikayetçi oldu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:59
  1. Antalya
  2. Kemer ilçesi
  3. Ali Osman Kaya
  4. cinayet
  5. darp
  6. yaşlı adamı döverek öldürdü

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  • osman c.osman c.43 dk önce
    alkolluyse ceza yok. hakimler chp li zaten.

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