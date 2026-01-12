  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor? 'Kral olmak isteyen İsrail uşağı Rıza Pehlevi Bir Sahtekardır' Ev sahibi olmak hayal, kiracılık lüks oldu! 12 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti! 41 ile sarı kodlu uyarı! İran'da rejim değişikliği kapıda mı! Sürgündeki Pehlevi'den "özgürlük yakındır" çıkışı! Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Yerel Sorgun’da narkotik operasyonu
Yerel

Sorgun’da narkotik operasyonu

Yeniakit Publisher
Hasan Özaslan Giriş Tarihi:
Sorgun’da narkotik operasyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, belirlenen şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı.

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonda; 17 parça halinde sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun ardından adli süreçle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Y.E., O.Ç., F.Z., S.V., S.Ç., F.M.B., H.B., A.E.Ö., M.E.Ü. isimli şahıslar hakkında işlemlere başlanıldığı öğrenildi."

Bölgede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23