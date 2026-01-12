Sorgun’da narkotik operasyonu
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde önemli miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, belirlenen şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı.
Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonda; 17 parça halinde sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonun ardından adli süreçle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"Y.E., O.Ç., F.Z., S.V., S.Ç., F.M.B., H.B., A.E.Ö., M.E.Ü. isimli şahıslar hakkında işlemlere başlanıldığı öğrenildi."
Bölgede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.