Sorgun Belediyespor'da transfer - Efeler Ligi ekibi, Kübalı oyuncusu Abrahan Alfonso Gavilan'la yeniden anlaştı



YOZGAT (AA) - Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, geçen sezonun ikinci yarısında Küba'nın La Habana takımından transfer edilen Abrahan Alfonso Gavilan ile 1 yıllığına yeniden anlaştı. Kulüp başkanı Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının bu yıl Efeler Ligi'ne çıktığını belirterek, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Efeler Ligi'nin Avrupa'nın önemli organizasyonlarından olduğunu vurgulayan Gül, "Hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bu hedef doğrultusunda geçen sezon takıma büyük katkı sağlayan, önceki yıllarda Küba Milli Takımı'nda oynamış 1995 doğumlu Abrahan Alfonso Gavilan ile 1 yıllığına anlaşma sağladık. Takımımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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