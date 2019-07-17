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Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir

Seksenler dizisinden tanıdığımız oyuncu Şoray Uzun, Tunceli'deki hain saldırı sonucu iki çocuğun şehit edilmesiyle ilgili olarak terör örgütü PKK'ya ve destekçilerine çok sert tepki gösterdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir

Dün Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcıya basan 2 çocuk şehit olmuştu. HDP ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun hain saldırıyı 'patlama' diyerek geçiştirmesi ise büyük tepki çekti.

Oyuncu Şoray Uzun, hain saldırıda şehit olan Ayaz ile Nupelda Güloğlu'nun fotoğraflarını paylaşarak, "Bu iki evladımız; bakmaya kıyamadığımız bu evladımız Tunceli’de, PKK’nın döşediği mayına basarak öldüler... Kim ki teröre destek verir, kim ki bu iki yavrunun üzüntüsünde bile örgüt ismini vermeyi ‘Uygun görmez’ ise o mayını döşeyenler ile aynıdır. Katildir !. Haindir !. Düşmandır !." diyerek terör destekçilerine tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
  1. Tunceli
  2. şoray uzun
  3. HDP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • Zeki AykarZeki Aykar22 dk önce
    Şoray'ın bu haklı tepkisini çok yerinde ve zamanında yapması takdir edilecek bir davranıştır.Altına bende imzamı atarım.
  • Ercan polatErcan polat28 dk önce
    Helal
  • Libero Libero 31 dk önce
    Nerede ota, yorum yapan sanatçı geçinenler,çok şüküroynadığınız dizileri seyretmiyoruz,
  • HalitHalit40 dk önce
    İşte bu, Pkk’ya terör örgütü diyemeyen, bu masum çocukları pkk katletti diyemeyen ve bu ülkede nefes alan kim varsa haindir, alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir en önemlisi de vatansızdır..

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