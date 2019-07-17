Şoray Uzun'dan çok sert tepki: Kim ki örgüt ismi vermeyi uygun görmez ise haindir

Dün Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcıya basan 2 çocuk şehit olmuştu. HDP ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun hain saldırıyı 'patlama' diyerek geçiştirmesi ise büyük tepki çekti.

Oyuncu Şoray Uzun, hain saldırıda şehit olan Ayaz ile Nupelda Güloğlu'nun fotoğraflarını paylaşarak, "Bu iki evladımız; bakmaya kıyamadığımız bu evladımız Tunceli’de, PKK’nın döşediği mayına basarak öldüler... Kim ki teröre destek verir, kim ki bu iki yavrunun üzüntüsünde bile örgüt ismini vermeyi ‘Uygun görmez’ ise o mayını döşeyenler ile aynıdır. Katildir !. Haindir !. Düşmandır !." diyerek terör destekçilerine tepki gösterdi.