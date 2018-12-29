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"Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Banvit'e 75-67 yenilen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, çok önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:28
"Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulkaz, yenilgi için hiçbir bahanenin arkasına sığınmayacaklarını belirterek, "Antrenman yapıp, savaşıp, Sakarya'da basketbolu bu sene yaşatacağız ve elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bulkaz, maçın bazı periyotlarında takımının iyi oynadığını ancak yeni gelen oyuncuların bir günde adaptasyon sağlamasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

- Hakan Demir: "Kaybetseydik kopacaktık"

Banvit Başantrenörü Hakan Demir ise maçın başından sonuna kadar iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Ligdeki konumlarından bahseden Demir, "Banvit adına önemli bir maçtı, eğer bu maçı kaybetseydik alt sıralardaki takımlar arasında kopma olacaktı. Buna engel olduk, şimdi ligin aşağısı daha karışık hale geldi. Herkes birer galibiyet yaklaşmış oldu. Biz de kaybetseydik kopacaktık aşağıya doğru, buna da engel olduk." ifadelerini kullandı.

Banvit'in hak ettiği yerlerde olmadığını savunan Demir, sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu galibiyetle yeni bir çıkış yakalamak istediklerini dile getirdi.

Bundan sonraki maçlarda mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Demir, "Banvit'in olması gereken yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım, takım olarak da yapacağız. Bu potansiyelimizin olduğunu sahada görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:28
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Banvit
  3. Basketbol
  4. Sakarya
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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