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Ekonomi Sonuçlar 17:30'da açıklanacak! 517 şehit, gazi ve gazi yakını bugün kamuya atanıyor
Ekonomi

Sonuçlar 17:30'da açıklanacak! 517 şehit, gazi ve gazi yakını bugün kamuya atanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını atayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:22:00 -
Sonuçlar 17:30'da açıklanacak! 517 şehit, gazi ve gazi yakını bugün kamuya atanıyor

Bugün yapılacak atamalarda 199 kadro, arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur’an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanlarına ayrılırken 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna da atama yapılacak. Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644’e ulaşacak. Atama sonuçları saat 17.30 itibarıyla “https://sosyalatama.aile.gov.tr/” adresinden öğrenilebilecek.

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