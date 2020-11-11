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Biyografi Soner Türker kimdir? EDHO Selman Korkmaz kim?
Biyografi

Soner Türker kimdir? EDHO Selman Korkmaz kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine kimi oyuncular diziden ayrılırken yeni transferler de devam ediyor. Salı akşamları TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin arkasına düşen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni isimler dahil edilmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’da da oynayan Soner Türker de EDHO’a katılan isimler arasında olacak. Peki Soner Türker kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Selman Korkmaz’ı kim oynuyor? İşte Soner Türker’in hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:49:00 - 2020-11-11 09:49:57
Soner Türker kimdir? EDHO Selman Korkmaz kim?

Çakırbeylere, düşman olan Kormazlar ailesine bir üye daha katılıyor. Selman Korkmaz karekteriyle Soner Türker Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor. Yuvaya Dönüş adlı filmde rol alan Soner Türker, son olarak Savaşçı dizisinde Simon karekterini oynadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacak oyuncular arasında Soner Türker de var.  Dizilerde genellikle kötü adam rolünü oynayan Soner Türker’in EDHO dizisinde ‘Selman Korkmaz’ karakterini oynayacağı söyleniyor. Peki Soner Türker kimdir, nerelidir? 

Soner Türker kimdir?

Soner Türker, önceden Üçüncü zil tiyatro topluluğu ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmıştır.Genel anlamda 2016 yılından bu yana dizi ve filmlerde oyunculuk sergileyen başarılı oyuncu ilk defa Görevimiz Komedi dizisinde yer almıştı. Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan Öçal ve Ayten Uncuoğlu'nun paylaştığı, yazar Erhan Güven'in Tahran'dan Kaçış isimli kitabından uyarlanan İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da çekilen Yuvaya Dönüş adlı filmde rol almıştır. Ardından Gecenin Kraliçesi dizisinde polis rolü ile ekran karşısına geçmiş ve sonrasında Diriliş: Ertuğrul dizisinde 2 bölüm oynamıştır. Avlu dizisinde 12 bölüm oyunculuğu ile çok sevilen ve burada Necdet rolü ile ekranlarda gördüğümüz Soner Türker, oyunculuğunu giderek geliştirmiştir. Son olarak Savaşçı dizisinde Simon rolü ile görülmüştü. Familya dizisinde de kendisi performans sergilemiştir. 

Soner Türker hangi dizilerde oynadı?

Avlu

Diriliş: Ertuğrul

Gecenin Kraliçesi

Görevimiz Komedi

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Medya

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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