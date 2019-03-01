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"Sondajda birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "(Akdeniz'deki sondaj çalışmaları) Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız"- "Ulusal iletim şebekemize yakınlığına, nüfus ve tüketim potansiyeline göre diğer ilçelerimize doğal gaz götürmeyi planlıyoruz" - "Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimiz de çalışmalarımızı yürüttüğümüz ilçelerden"

01 Mart 2019 Cuma 16:35
"Sondajda birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız"

ANTALYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih gemisiyle Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin, "Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız." dedi.

Dönmez, makamında ziyaret ettiği Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Dönmez, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte enerji ve tabii kaynaklar alanında çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Bazı hizmet birimlerinin açılışını yapacaklarını belirten Dönmez, Antalya'da şehir merkezi ile birlikte 6 ilçede doğal gaz kullanıldığını ifade etti.

Civar ilçelerden de yoğun talep olduğunu dile getiren Dönmez, turizm kenti Antalya'da bu taleplere duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Ekiplerinin gerekli çalışmaları büyük oranda tamamladığını söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Plan, program kapsamında ulusal iletim şebekemize yakınlığına, nüfus ve tüketim potansiyeline göre bir programla da diğer ilçelerimize doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Alanya Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimiz de çalışmalarımızı yürüttüğümüz ilçelerden. İnşallah zaman içinde diğer ilçelerimize de doğal gazı götürmüş olacağız."

Dönmez, Antalya'nın turizm potansiyeli kadar yenilenebilir enerji potansiyeli de yüksek bir kent olduğuna dikkati çekti. Bakan Dönmez, kentin yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisinin geldiğini ifade etti.

Antalya'nın son dönemde Fatih gemisine ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Birkaç hafta içinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız. Tabii bu doğal gaz veya petrol varlığı var veya yok bilgisini ancak o zaman sizlerle paylaşmış olacağız. İnşallah böyle bir hidrokarbon kaynağına da Antalyamızda ulaşmış oluruz. Bulamasak da yine bu civarda potansiyeli yüksek görüyoruz. Aramalarımıza devam edeceğiz."

Vali Karaloğlu da Bakan Dönmez ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Mezarlığı yanına yaptırılan yeni caminin açılışını yaptıklarını bildirdi.

Ziyarette, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:35
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  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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