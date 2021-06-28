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Dünya Son yılların en büyük bombardımanı! ABD jetleri 2 ülkeyi vurdu!
Dünya

Son yılların en büyük bombardımanı! ABD jetleri 2 ülkeyi vurdu!

ABD, tesislerine yönelik düzenlenen İHA saldırılarına misilleme olarak Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 11:00:00 -
Son yılların en büyük bombardımanı! ABD jetleri 2 ülkeyi vurdu!

ABD Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılarda, Suriye'de ve Irak'taki birer noktada bulunan operasyonel ve silah depolama tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

Saldırıların Başkan Joe Biden'ın direktifiyle düzenlendiği kaydedilirken, Başkan Biden beş ay önce görev başlamasından bu yana ikinci kez İran destekli milislere karşı misilleme saldırısı talimatı vermiş oldu.

İkinci saldırı emri

Biden son olarak geçen Şubat ayında, Irak'taki roket saldırılarına karşılık olarak Suriye'deki bir hedefe kısıtlı bir hava saldırısı emri vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada "Bu saldırıların da göstermiş olduğu gibi, Başkan Biden ABD personelinin korunması için harekete geçeceği konusunda nettir" denildi.

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Yorumlar

Boşnak

Büyük terörist bombalama yaptı,yani dinsizin hakkından imansız gelir.
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[email protected]

İran devleti ırakta faal. bombayı yiyen ırak.
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