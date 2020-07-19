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Dünya

Son test sonucundan Nijeryalı Bakan'a kötü haber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:45:00 -
Son test sonucundan Nijeryalı Bakan'a kötü haber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Onyeama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını bildirdi.

Onyeama, açıklamasında, "Boğazımdaki tahriş nedeniyle dün dördüncü kez Kovid-19 testi yaptırdım. Maalesef bu sefer test sonucum pozitif çıktı. İşte hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin." ifadelerine yer verdi.

Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görüldü, 778 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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