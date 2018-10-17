THY- Euroleague
0553 313 94 23

Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist getirdi

Yunanistan'dan Bodrum'a gelen Malta bayraklı gemi, 2 bin 148 yolcu getirerek son seferini yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:41
Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist getirdi

Girit Adası’ndan Bodrum’a gelen “Mein Schiff 2” adlı gemi, ilçeye 2 bin 148 yolcu getirdi. 6’ıncı ve son seferini yapan yolcu gemisi sezon boyunca 15 bin turistti Bodrum’a taşıdı.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 6’ıncı ve son seferini gerçekleştirdi. Çoğunluğu Alman 2 bin 148 yolcu ve 786 mürettebat ile ilçeye gelen gemi, Bodrum çarşısına hareket getirdi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, alışveriş yaptı. Kimi turistler de denize girip kano ile sahilde gezinti yaptı.

Bu sezon ilçeye son kez gelen kruvaziyer, esnafın da yüzünü güldürdü.

Dev yolcu gemisi akşam saatlerinde Mykonos’a gitmek üzere Bodrum’dan hareket edecek. Sezon boyunca 15 bin turistti ilçeye taşıyan yolcu taşıdığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:41
  1. Muğla
  2. Bodrum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    1. BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    2. Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı
    3. Mevlüt Uysal: Spor yapmayan kalmasın
    4. Dilmen duyurdu: Ali Koç görüşüyor
    5. 79 yaşındaki dede, torunuyla kavga..
    6. Badem çocuklarda saç dökülmesine iyi..
    7. Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu
    8. Ankara'yı karıştıran traktörlü şahıs..
    9. Çocuğunuz pasif içiciyse...
    10. Öldürdüğü eşi için karakola kayıp..
    11. Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist..
    12. Kulak çöpü deyip geçmeyin!
    13. Çocuklarda hijyen eğitimi için..
    14. Sultangazi'de korkutan fabrika yangını!
    15. Buzdolabına süt koyarsanız...
    16. Gündemi sarsacak iddia: Selman, Suudi..
    17. Neden affetmeliyiz?
    18. Sineklik temizliği için...
    19. Kalbimize ve uykusuzluğa şifa
    20. Pilavı tane tane yapmak için...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...