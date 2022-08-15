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Siyaset Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan isim
Siyaset

Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan isim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Areda Survey'in son seçim anketini kamuouyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 10:15:00 -
Son seçim anketi sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan isim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Areda Survey, son anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette CHP lideri Kılıçdaroğlu yükselişe geçtiğinin belirtilmesi dikkat çekti.

Areda - Survey, 26-30 Temmuz tarihleri arasında iki bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,8'i "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verdi.

İkinci sırada yüzde 23'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, onu yüzde 15,8'le CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

Selvi, mayıs ve haziran ayı verilerinin incelendiğinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğin yükseldiğini not düştü.

Kılıçdaroğlu mayısta yüzde 10,6, haziran ayında ise yüzde 12 oranında oy alıyordu. Bu oran temmuz ayında yüzde 15.8’e yükseldi.

Erdoğan'a destek ise mayıs ayında yüzde 45,7, haziran ayında yüzde 46,3'tü. Temmuz ayında bu oran yüzde 47.8’e yükseldi.

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Yorumlar

vatandaş

Mansur neler yapmış birde onu bilsek iyi olur.Allahaşkına ne olur söyleyin 3 tane bitmiş eseri nedir bilen var mı yok yok yok demek ki sadece REİS REİS REİS diyenler boşuna demiyor. Her şey ortada Ülkem milletim hizmet diyenlere açıkca söylüyorum.

Tik

Çarşı pazardan bi haber , Düşkün Abdülkadir in verdiği tüm rakamlar yalan. Erdoğan nın oyu taş çatlasın % 28 dir . Haziran a kadar dahada düşer .
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