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Son şampiyon Akhisarspor, kupada yine finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında son şampiyon Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında evinde konuk ettiği Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek, kupadaki ilk finalist oldu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:41
Son şampiyon Akhisarspor, kupada yine finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında son şampiyon Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında evinde konuk ettiği Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek, kupadaki ilk finalist oldu.


Spor Toto Süper Lig’de kötü günler geçiren ve düşme hattında yer alan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finale çıkan takım oldu. Kupanın yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederek, kendi evine avantajla dönen yeşil-beyazlı ekip, bugün oynanan rövanş karşılaşmasında da rakibini Cikalleshi’nin ayağından bulduğu gol ile 1-0 yenerek, son şampiyon unvanıyla finale çıkan ilk ekip olmayı başardı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupada istediklerini yine başardıklarını belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Takımımız çok kaliteli oyunculardan kurulu. Kupada çok başka bir ruh ile oynuyoruz. Kazanarak turu atladık. Bunu hedeflemiş ve istemiştik. Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler. Rakibimiz de çok kaliteli bir ekip. Zaten takımımız çok iyi çalışıyor. Teknik ekip de zamanında müdahalelerle oyunu lehimize çevirmeye çalışıyor. Sonuçta finale çıktık. Aynı şeyi ligde de yakalamak istiyoruz ama bir türlü şanssızlıklar bize fırsat vermedi. Bunu da aşacağımızı umuyorum. Bütün ekip aynı düşünceye sahip. Ligde önümüzde 5 tane daha maçımız var. Aynı heyecan ve istekle sonuna kadar ligi de kovalayacağımızı söyleyebilirim” dedi.


Kaleci Fatih’in kadro dışı kalma süreci ve bugün tekrar takıma dönmesiyle ilgili soruya yanıt veren Kahyaoğlu, “Bu bir süreç devam ediyor. Fatih, bir ceza alıp da kadrodan ayrılmadı. Bir takım şeyler oldu. Bizim içimizde olan şeyler. Fatih bu takımın önemli bir oyuncusu. Lig devam ediyor. Önümüzde 5 lig ve final maçı var. Bir art niyetimiz yok. Fatih iyi bir oyuncu. Bu şekilde devam ettiği şekilde sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.



Ümraniyespor cephesi


Akhisarspor’u tebrik ederek sözlerine başlayan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Akhisarspor bildiğim kadarıyla 2012 yılında şampiyon oldu ve bu 7 yıl içinde çok güzel işler yaptı. Oyuncular anlamında, yeni stadıyla, borcu olmayan, kimseyle kavga dövüş yapmayan bir takımla oynamak bizim için onurdu. Ligde kötü bir durumda olabilirler. İlk defa bu süreci yaşıyorlar. Ama futbolda bunlar var. Güzel olan, herkesin kavga ile dövüşerek mücadele ettiği ortamda Akhisarspor gönülden alkışı hak ediyor” dedi.


Dar bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Taşyürek, “Kupa bizim için renk oldu. Bir tur, bir tur derken yarı finale geldik. Gerçekten zorlanmaya başladık. Hem kupada hem ligde bu süreci yaşarken stoperimiz bile yoktu. Kart cezalısı, sakat derken dar kadro ile oynadık. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Alt ligden geldik, kupanın rengi olduk. Alt ligde de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Akhisarspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:41
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