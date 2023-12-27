'Son konserimiz olabilir' diyerek Kılıçdaroğlu'na oy istemişti! Hayko Cepkin'e son konser göndermesi
Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde "Bu son konserimiz olabilir" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Hayko Cepkin'in konser duyurusuna AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan cevap geldi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde verdiği bir konserde, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur" diyen Hayko Cepkin, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.
Hayko Cepkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası ise konserlerine tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Hayko Cepkin'in 18 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş'ın stadyumunda konser vereceği açıklandı.
Eyyüp Kadir İnan: Son konser mi Hayko?
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Hayko Cepkin'in konser duyurusuna bir yanıt da AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.
Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından Hayko Cepkin'in Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesindeki sözlerine atıfta bulunarak, "Son konser mi Hayko?" notunu düştüğü bir paylaşım yaptı.
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