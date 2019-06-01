Son İstanbul yerel seçim 2019 anket sonuçları | 23 Haziran AK Parti CHP ne kadar oy alıyor?

Usulsüzlük yapılması sonucu Yüksek Seçim Kurulu’nun 4 oya karşılık 7 oyla iptal ettiği ve 23 Hiziran’da yenilenmesini istediği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin en son anket sonucu merak ediliyor. 23 Haziran 2019 yerel seçim İstanbul seçiminde son durum ne? İstanbul anket sonuçları açıklandı mı? İstanbul’da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 23 Haziran 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Seçim sonuçlarını etkilemesi bakımından büyük öneme sahip İstanbul yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? İstabul anket sonuçları 2019 açıklandı mı? İstanbul 23 Haziran 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne? İstanbul yerel seçim anket sonuçları 2019, İBB Binali YıldırımEkrem İmamoğlu anket oy oranı ne?

AK Parti ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerinin yenilenmesine dair olağanüstü itirazlarının incelenme süreci sona erdi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin itiraz başvurularını kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir belediye seçimlerinin iptaline ve 23 Haziran seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edildi. İçişleri Bakanlığı da 23 Haziran’a kadar İBB’nin yönetimini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya verdi. YSK’nın İBB seçim kararından sonra hem Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım hem de Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu sahaya indi. Peki 23 Haziran İBB seçimlerinde son durum ne? Anket sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için ne diyor? son yerel seçim 2019 anket sonuçlarında son durum ne? 23 Haziran’da AK Parti ve CHP ne kadar oy alıyor? MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İBB seçimlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

Binali Yıldırım ne kadar oy alır?

YSK’nın iptali sonrası siyasi partiler 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanırken, yeniakit.com.tr’ye konuşan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Sonuç tahmini için henüz erken ama ben Ak Parti’nin, Binali Bey’in bu yarışı bırakmayacağı kanaatindeyim. Kim kazanırsa kazansın oy farkının 100 binin üzerinde olacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

23 Haziran İBB seçimlerini kim belirleyecek?

İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde yüzde 7 civarında bir seçmen kitlesinin sandığa gitmediğine işaret eden Kulat, “Önceki seçimlerle kıyaslandığında 31 Mart’ta seçime katılım oranı yüzde 7 civarı daha az oldu. Yüzde 89-90 bandında olan katılım bu seçimde yüzde 83’te kaldı. Yaptığımız araştırmalarda bu seçmen kitlesinin önemli bir kısmının Ak Parti seçmeni olduğunu görüyoruz. Bu yüzde 7’lik kitlenin içinde de alt başlık olarak önemli bir kısmını ise muhafazakar Kürt seçmenler oluşturuyor. İstanbul’da yaklaşık yüzde 21 civarında bir Kürt seçmen kitlesi var. Bu kitlenin yüzde 7’si Ak Parti’ye oy veren muhafazakar Kürtlerden oluşuyor. Geriye kalan önemli bir kısmı HDP, bir kısmı diğer marjinal sol gruplara oy veren seçmenler. İlçe bazında yaptığımız araştırmada şunu gördük; muhafazakar Kürtlerin yoğun yaşadığı ilçelerde seçime katılım oranları önceki seçimlere göre daha düşük. Dolayısıyla her seçimde Ak Parti’ye oy veren muhafazakar Kürtlerin önemli bir bölümü sandığa gitmemiş.” vurgusunda yaptı.

Son İstanbul seçimini kim kazanır?

Mehmet Ali Kulat şöyle devam etti: "23 Haziran seçimlerinde Binali Bey muhafazakar Kürt seçmenin gönlünü kazanması gerekiyor. 31 Mart seçimlerine göre İmamoğlu’nun popülaritesi biraz düşmüş durumda. Binali Bey’i ise öncekine göre şimdi daha çok sahada görüyoruz. Sonuçta iki adayın da yapacağı kampanyaların seçmen üzerindeki etkisi belirleyici olacak. Kim kazanırsa kazansın ben aradaki farkın 100 binin altında olmayacağı kanaatindeyim."

İstanbul 23 Haziran seçimi öncesi son anket sonuçları