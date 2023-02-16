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Aktüel Son depreme ilişkin... Bakanlık ağır hasarlı bina rakamını güncelledi!
Aktüel

Son depreme ilişkin... Bakanlık ağır hasarlı bina rakamını güncelledi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş depremleri nedeniyle zarar gören 11 ilde 481 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını ve 61 bini ağır hasarlı olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:02:00 -
Son depreme ilişkin... Bakanlık ağır hasarlı bina rakamını güncelledi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş depremleri nedeniyle zarar gören 11 ilde 481 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını ve 61 bini ağır hasarlı olarak belirlendiğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında; 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisinin talebi de değerlendirilerek gerekli eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde incelemede bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildi. 13 bin 917 binada bulunan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binadaki 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı.

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