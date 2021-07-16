  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sahilde otururken mermilerin hedefi oldu
Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan depremi
Tokyo olimpiyatlarına darbe! Çevrecilerin ısrarı devam ediyor
Beyaz Saray: Komünizm başarısız bir ideoloji
Aktüel Son değerlendirme yapıldı! Meteoroloji'den kritik uyarı
Aktüel

Son değerlendirme yapıldı! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yüksek olmaya devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 08:54:00 -
Son değerlendirme yapıldı! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmini göstererek vatandaşları uyardı.

İşte 5 günlük hava tahmini:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay