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Gündem Son dakika: Ukrayna, 2 Rus helikopterini vurdu!
Gündem

Son dakika: Ukrayna, 2 Rus helikopterini vurdu!

Ukrayna, Kiev bölgesinde 2 Rus helikopterinin vurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 15:48:00 - 2022-02-24 16:04:40

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada da Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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