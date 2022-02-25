Son dakika... Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken; Milli Savunma Bakanı Akar, telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşına Türkiye'nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Türkiye'den Ukrayna'ya destek mesajı
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.
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