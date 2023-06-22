Son dakika: Tüm Türkiye bu kararı bekliyor! Merkez Bankası duyuracak

Son dakika haberi... Karar için gözler saat 14.00'e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak.

Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.

FAİZ ARTIRIMI KARARI EN SON 27 AY ÖNCE ALINMIŞTI

Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

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Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak. Para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA FİNANS

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği PPK toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçları yayınlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 15 kurumun hepsi politika faizinde artışa gidileceğini öngördü. Tahminlerin medyanı bir haftalık repo faizinin 1150 baz puan arttırılarak yüzde 20 seviyesine çekileceğini gösterirken, tahminler yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında gerçekleşti.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 15 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25'e çıkarılması yönünde oldu. Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.