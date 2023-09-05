Son dakika! Sel felaketine ilişkin veriler açıklandı
İstanbul Valiliği, kentteki sel felaketine ilişkin son verileri paylaştı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İSKİ, itfaiye, AFAD, 112 Çağrı Merkezi ve AKOM Komuta merkezlerinden alınan bilgiye göre; AFAD 112ihbar hattına gelen su baskını ihbarı :1150, itfaiye konuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı; :1390, AKOM Beyaz masaya gelen su baskını ihbarı;25 olup, ekipler olay yerinde müdahalelerini sürdürmektedir.
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