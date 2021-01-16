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Gündem Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi
Gündem

Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi

Deprem nerede oldu? | Pek çok kişi depremin nerede ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? | Deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:03:00 -
Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi

Deprem mi oldu? | Türkiye deprem sisteminin aktif olduğu ülkelerden biri. Bu sebeple her gün küçük ölçekli depremler yaşanıyor. Elbette zaman zaman 4 şiddetinin üzerinde de depremler kaydediliyor. Bu sebeple vatandaşlar depremin ne zaman nerede olduğunu merak ediyor.

Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi

Ege bölgesinde artçı depremler olmaya devam ediyor. 30 Ekim’de Ege açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetinde depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Depremin ardından artçıların bir yıl daha sürmesi bekleniyor. İşte, güncel deprem listesi:

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