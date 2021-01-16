Deprem mi oldu? | Türkiye deprem sisteminin aktif olduğu ülkelerden biri. Bu sebeple her gün küçük ölçekli depremler yaşanıyor. Elbette zaman zaman 4 şiddetinin üzerinde de depremler kaydediliyor. Bu sebeple vatandaşlar depremin ne zaman nerede olduğunu merak ediyor.

Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi

Ege bölgesinde artçı depremler olmaya devam ediyor. 30 Ekim’de Ege açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetinde depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Depremin ardından artçıların bir yıl daha sürmesi bekleniyor. İşte, güncel deprem listesi: