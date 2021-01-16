Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi
Deprem nerede oldu? | Pek çok kişi depremin nerede ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? | Deprem nerede oldu?
Deprem mi oldu? | Türkiye deprem sisteminin aktif olduğu ülkelerden biri. Bu sebeple her gün küçük ölçekli depremler yaşanıyor. Elbette zaman zaman 4 şiddetinin üzerinde de depremler kaydediliyor. Bu sebeple vatandaşlar depremin ne zaman nerede olduğunu merak ediyor.
Son dakika depremleri | 16 Ocak deprem listesi
Ege bölgesinde artçı depremler olmaya devam ediyor. 30 Ekim’de Ege açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetinde depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Depremin ardından artçıların bir yıl daha sürmesi bekleniyor. İşte, güncel deprem listesi: