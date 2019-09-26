Son dakika: Bursa’da okullar tatil mi? İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası, öğrenciler de büyük panik yaşadı. Okullarda depreme yakalanan öğrenciler hemen sınıflardan dışarı çıkartıldı. Peki Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da bugün okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası, öğrenciler de büyük panik yaşadı. Okullarda depreme yakalanan öğrenciler hemen sınıflardan dışarı çıkartıldı. Peki Bursa'da okullar tatil mi? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası, depremden etkilenen illerde bir bir okullar tatil edilmeye başladı. İstanbul ve Bursa'dan sonra 2 ilde de okullar tatil edildi. İstanbul'da saat 14.00'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Daha sonra ise depremin şiddeti 6 olarak değiştirildi. Depremin hemen ardından cep telefon hatları ulaşılamaz hale geldi.

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