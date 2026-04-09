Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Şahin Biba 61 oyla başkanlık koltuğuna oturdu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in rüşvet, yolsuzluk ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Bursa’da yeni dönem başladı. CHP’li grupların belediye binasını kuşatıp polisle çatıştığı ve cam çerçeve indirdiği olaylı günde AK Parti’nin adayı Şahin Biba 61 oy alarak Bursa’nın yeni başkanı oldu.

Bursa Büyükşehir’de CHP'li Mustafa Bozbey’in yolsuzluktan tutuklanmasıyla boşalan koltuk için başkan vekilliği seçimi gerçekleştirdi. CHP ise aday çıkarmak yerine kavga çıkardı. AK Parti’nin Şahin Biba'yı aday olarak belirlediği meclis seçimi öncesi belediye binasını kuşatan CHP’li grup, polisle girdiği arbedede cam çerçeve indirdi.

BOZBEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

MECLİS DAĞLIMINDA AK PARTİ ÖNDE: CHP ADAY ÇIKARMADI

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Başkan vekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi.

CHP ise aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.

BURSA MECLİS ÜYE DAĞILIMI

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8, İYİ Parti'nin 3, BBP'nin 1, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 üyesinin yanı sıra 1 de Bağımsız üye bulunuyor.

CHP'LİLER POLİSLE TARTIŞTI

Bugün seçimin yapılacağı Büyükşehir Belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı. CHP'liler, saat 11.00'de yapılacağı açıklanan seçim için belediye binası önüne gelmeye başladı. Barikatları geçmeye çalışan partililer ile polis arasında tartışma çıktı. Kalabalık barikatı aşarken, CHP'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve il örgütü üyeleri otoparktan binaya girmek istedi.

Seçimin yapılacağı meclis salonuna sadece belediye meclis üyelerinin alınmasına izin verilirken, polis ile partililer arasında arbede çıktı. Binanın otopark kapısının camı kırıldı, Çevik Kuvvet polisleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Bina dışına çıkarılan partililer, Ankara Yolu üzerinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe izin vermezken, kalabalığın yürüyüşe devam etmek istemesiyle tansiyon yükseldi. Bölgeye TOMA sevk edilirken, grup sloganlar atarak Kent Meydanı'na doğru yürüyüşe devam etti.

MUSTAFA BİBA KİMDİR?

AK Parti'nin Belediye Başkan vekilliği için aday gösterdi Şahin Biba, 1982'de Kosova'nın Prizren şehrinde doğdu. Mimar olan Biba uzun yıllardır AK Parti'de siyaset yapıyor. Nilüfer Belediye Meclis Üyesi, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü görevlerinde bulundu.