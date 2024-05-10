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Gündem Son dakika! BM kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama
Gündem

Son dakika! BM kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-05-10 22:19:00 - 2024-05-10 22:48:23
Son dakika! BM kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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